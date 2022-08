Napoli, entra in pizzeria e comincia a sparare sul soffitto: arrestato rapinatore

di Luca Venturino 18 Agosto 2022

Una tranquilla serata in pizzeria ha preso una piega spaventosa: in un locale situato in via Luigi Santamaria, nel quartiere Pianura di Napoli, infatti, un uomo ha improvvisamente fatto irruzione con il volto coperto da un passamontagna nero e brandendo una pistola. Dopo aver puntato l’arma contro alcuni dei clienti lì presenti – tra cui un bambino -, il malintenzionato ha fatto fuoco contro il soffitto in modo da sottolineare le sue intenzioni e poi minacciato il personale affinché gli venisse consegnato l’incasso della serata. Una volta ottenuto ciò che voleva, il rapinatore ha tentato di fuggire in modo da far perdere le proprie tracce, ma i presenti – trovato il coraggio – l’hanno bloccato facendogli perdere del tempo e permettendo alle forze di polizia di giungere sul posto e arrestarlo.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno poi ricostruito l’accaduto interrogando il personale della pizzeria e i clienti lì presenti e soprattutto visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno della stessa attività commerciale, che hanno permesso ai militari di fugare ogni dubbio sulla questione. Il rapinatore, un ragazzo di appena 23 anni, dovrà ora rispondere alle accuse di tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma da fuoco clandestina.