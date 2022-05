Napoli, entra in pizzeria e spara a un ragazzo: “Non so perché l’abbiano fatto”

Un giovane di 24 anni si trovava in una pizzeria in provincia di Napoli quando un uomo, appena entrato, lo ferì con alcuni colpi di pistola.

di Luca Venturino 19 Maggio 2022

È entrato in pizzeria, ha estratto una pistola che teneva nascosta e, senza dire una parola, l’ha puntata alla faccia di un giovane. Dopodiché ha abbassato la mira e ha aperto il fuoco. È quanto successo in una pizzeria situata nel territorio del comune di Gragnano, in provincia di Napoli: al di là dello sgomento generale, più che comprensibile, a fare le spese dell’episodio è un giovane 24enne originario di Sorrento, che di fatto ha rimediato alcune ferite alla natica e alla caviglia.

Vendetta personale? Un atto di intimidazione? Semplice follia? Impossibile – per ora – dirlo con certezza, tanto che la stessa vittima, tuttora sotto choc, non è in grado di fornire una spiegazione razionale su cosa possa aver portato l’aggressore a minacciarlo e aprire il fuoco. “Non so perché mi ha colpito” ha raccontato il giovane. “Non conoscevo questa persona, non frequento né Gragnano né la vicina Castellammare di Stabia, né ho avuto alcun problema con nessuno in pizzeria”. Il ragazzo, dopo l’aggressione, è stato consegnato alle cure del personale medico giunto sul posto. Al momento si trova in ospedale ed è in attesa per sottoporsi a un intervento chirurgico, ma è decisamente fuori pericolo di vita.

Come accennato, non si hanno invece molte informazioni sull’aggressore: l’uomo è stato visto mentre si allontanava del locale, ma nessuno è ancora stato in grado di fornire informazioni utili circa la sua identità. Al momento i Carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia stanno visualizzando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianze installate nelle zone limitrofe in modo da poter risalire all’autore per interrogarlo circa l’altrimenti inspiegabile aggressione.