Napoli: gli chef stellati cucinano nelle mense per i poveri

Chef stellati nelle mense dei poveri: succede a Napoli e provincia, per l’iniziativa “Cenando sotto un Cielo Diverso” organizzata dall’associazione “Tra Cielo e Mare”, e che vedrà la partecipazione di Domenico Iavarone, Michele De Leo e Peppe Aversa. La pandemia come sappiamo ha estremizzato le disuguaglianze, e così abbiamo sempre più persone, senzatetto ma non solo, che rincorrono all’aiuto delle mense sociali per un pasto caldo. Alfonsina Longobardi, presidentessa dell’associazione, ha pertanto organizzato questo evento itinerante (che tra l’altro casualmente parte proprio il 26 aprile, giorno in cui entra in vigore il Decreto riaperture). Lunedì la cucina a 6 mani degli chef sarà nella mensa della parrocchia di S. Antonio di Padova a Torre del Greco, mercoledì 28 per gli ospiti del centro Don Orione di Ercolano e venerdì 30 al centro polifunzionale “Binario della Solidarietà” di Napoli.

Cosa prevede il menu? Cibo semplice e popolare ma ben fatto e con ingredienti di qualità offerti dagli sponsor: Domenico Iavarone fa i fusilloni di pasta fresca con pomodorini del piennolo, Michele De Leo prepara fagioli con lardo, Peppe Aversa cucina una zuppetta di lenticchie con calamaro scottato, mentre i dolci saranno offerti dal pasticciere Vincenzo Mennella. “Per la seconda volta, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo dovuto rinunciare a una delle due edizioni annuali di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, spiega Alfonsina Longobardi. “Così ci siamo concentrati sull’organizzazione di questo tour per aiutare persone che versano in condizioni precarie”.

[Fonte: Il Mattino]