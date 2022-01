Napoli, i controlli del Green Pass scovano un latitante

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

Va bene essere stati condannati al carcere per estorsione, ma vuoi mettere rinunciare al pranzo al ristorante? È la vicenda di un commercialista 48enne di origini partenopee, residente in Ungheria ma che, una volta tornato a Napoli, non ha potuto dire di no al fascino della pizza: peccato che, durante il controllo del Green Pass, il comando della Guardia di Finanza locale ha potuto individuarlo.

La sentenza di condanna di cui sopra fu emessa dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli nel maggio 2019, ma divenne definitiva solamente nel luglio del 2021. Il latitante in questione, inoltre, ha rivelato agli inquirenti i meccanismi della compravendita di senatori e le operazioni di accantonamento fondi neri all’estero tramite i contributi all’editoria. Il commercialista, che ora si trova nel carcere di Poggioreale, dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni.