Napoli, il cuoco di un carcere minorile viene premiato dal Presidente Mattarella

di Luca Venturino 17 Novembre 2021

È da 40 anni cuoco del carcere minorile di Nisida, isola compresa nel comune di Napoli, e più recentemente è anche commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (Omri) per decisione motu proprio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta della storia di Giuseppe Lavalle, detto Zio Peppe.

Lavalle è stato premiato, come si può leggere nella nota redatta dal Quirinale, “per la sua preziosa e generosa opera di assistenza e supporto ai ragazzi”. Come il suo stesso nomignolo testimonia è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giovani del carcere, e nel corso degli anni ha preso particolarmente a cuore il suo impiego al punto di trasformarlo in una missione: è stato di fatto anche il promotore di un’iniziativa di solidarietà a favore dei senza dimore assistiti dalla Comunità Sant’Egidio. Sempre riprendendo la nota del Quirinale, inoltre, scopriamo che “in numerose occasioni, insieme alla moglie, ha offerto ospitalità accogliendo nella sua famiglia giovani italiani o stranieri che avessero bisogno di una particolare attenzione.”

Nelle cucine e laboratori di pasticceria del carcere minorile di Nisida opera anche l’onlus Monelli tra i fornelli, che si pone l’obiettivo di formare i ragazzi insegnando loro un mestiere che potrebbe rappresentare una strada per allontanarsi dalla carriera criminale.