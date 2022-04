Napoli, in un ristorante dieci lavoratori in nero: titolare denunciato

di Marco Locatelli 26 Aprile 2022

A Posillipo, quartiere di Napoli, i Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno scoperto dieci lavoratori in nero in un ristorante in via Ferdinando Russo. Il titolare è stato denunciato a piede libero.

Si tratta di un’operazione nel solco di un servizio a largo raggio volto al controllo delle attività commerciali da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli in collaborazione con l’ispettorato del lavoro di Napoli.

Il ristorante avrebbe violato diverse normative sulla sicurezza dei lavoratori, oltre alla presenza di dieci lavoratori in nero, due dei quali percettori del reddito di cittadinanza (segnalati all’Inps).

Il titolare del locale, 31 anni, oltre alle denuncia a piede libero, ha ricevuto anche sanzioni penali e amministrative per oltre 100 mila euro.