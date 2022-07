Napoli, incendiata la saracinesca di un bar nel quartiere Stella: non si esclude l’ipotesi dolosa

di Luca Venturino 18 Luglio 2022

Quartiere Stella, nel pieno cuore di Napoli: qui, nella notte di domenica 17 luglio, la saracinesca del bar Dieci Tre è stata data alle fiamme. Le forze dell’ordine e gli stessi vigili del fuoco sono intervenuti non appena ricevuta la segnalazione, e mentre i Carabinieri sono tuttora impegnati nell’accertare con perizia le cause dell’incendio, i vigili sono riusciti a domare le fiamme in appena una manciata di minuti.

Le indagini, che come abbiamo accennato, sono tuttora in corso, non escludono di fatto l’ipotesi dolosa: stando alla più recente ricostruzione effettuata dai Carabinieri della stazione di Napoli Capodimone, infatti, gli ispettori avrebbero ipotizzato che qualcuno abbia incendiato il bar per intimidire i suoi proprietari. Al momento gli agenti delle forze dell’ordine sono impegnati a esaminare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle zone limitrofe nella speranza di individuare (ed eventualmente riconoscere) i responsabili del rogo. In ogni caso, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito dal divampare delle fiamme.

Capitolo a parte per l’esplosione che, nella notte di sabato 16 luglio, ha invece danneggiato l’ingresso della Risto-Pescheria di Peppe Di Napoli a Pianura: in questo caso, infatti, le forze dell’ordine non hanno alcun dubbio – l’attentato ha origine dolosa. “Ho presentato denuncia al commissariato di Polizia a Pianura, non ho mai avuto richieste strane o minacce. Io sto dalla parte della legalità” ha spiegato il proprietario. “Hanno distrutto la cassa, i monitor collocati all’esterno, l’insegna e la saracinesca, ma ho già fatto riparare le cose importanti, restiam0 aperti e operativi al cento per cento. Hanno messo la bomba per danneggiarmi. Io non ho paura di niente, però , devo dirlo, mi viene lo schifo di stare a Napoli. Io sto cercando di valorizzare il mio quartiere in ogni cosa che faccio. Ripeto: continuerò a lavorare perché non ho paura di niente”.