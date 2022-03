Napoli, insetti nei piatti della mensa scolastica: i genitori insorgono

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Proteine extra nei piatti della mensa scolastica di due istituti di Napoli, l’uno nel quartiere Barra e l’altro a Ponticelli. Gli alunni, infatti, hanno trovato numerose carcasse di insetti nelle pietanze servite dal personale, e hanno proceduto a documentare il tutto con alcune foto. I genitori, dal canto loro, non l’hanno presa bene, tanto che in una delle due scuole è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per consentire l’accesso ai dipendenti dell’azienda che si occupa della mensa, che rischiavano il linciaggio.

“Nel pieno rispetto di chi lavora non possiamo permetterci di far arrivare in una scuola pubblica e a dei bimbi un cibo così” ha commentato il consigliere municipale Patrizio Gragnano, che invita a individuare i responsabili e stringere la rete di controlli. Allo stesso tempo, inoltre, comprende le proteste dei genitori pur condannando le aggressioni: “L’episodio è da condannare, prendersela con chi lavora è sbagliato” ha spiegato. “Tocca al comune stringere la vite dei controlli ed è quello che ho chiesto con il massimo rigore”. Nel frattempo, le denunce del caso sono state formalizzate e inoltrate al vicesindaco del Comune di Napoli con delega alla scuola Mia FIlippone.