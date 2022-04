Napoli, Intesa Sanpaolo affida a Giuseppe Iannotti il ristorante delle Gallerie d’Italia_

di Rossana Santolin 26 Aprile 2022

È ufficiale, le Gallerie d’Italia, il polo museale diffuso di Intesa Sanpaolo, si allargano e ampliano l’offerta culturale e gastronomica. Se a Torino in Piazza San Carlo ci saranno i fratelli Costardi, a Napoli la ristorazione delle nuove Gallerie in via Toledo è stata affidata a Giuseppe Iannotti. L’apertura dei musei è prevista a maggio, mentre per i ristoranti bisognerà attendere l’autunno.

La parte della ristorazione andrà così a completare l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia sorte in edifici storici della Banca. Le Gallerie nascono per ospitare collezioni permanenti (Intesa Sanpaolo possiede un patrimonio di almeno 35 mila opere d’arte) e mostre temporanee.

Dunque a Torino la gestione va ai “fratelli del risotto”, mentre a Napoli la Banca si affida all’estro e all’esperienza di chef Giuseppe Iannotti. Campano, classe 1982, Iannotti è già proprietario del ristorante 2 stelle Michelin Krèsios a Telese Terme.

Stando a quanto annunciato fino ad ora, l’offerta culinaria (à la carte) guarderà alla tradizione partenopea senza rinunciare a originalità e voglia di sperimentare. Il tutto tenendo conto del contesto museale che “vive” tutta la giornata e si rivolge ad un pubblico eterogeneo.

Il ristorante in chiave fine dining sorgerà all’ultimo piano del rinnovato complesso di via Toledo e comprenderà la terrazza panoramica – con vista sul Golfo di Napoli e sulla Certosa di San Martino – e un lounge bar. Ma non è tutto: al piano terra apriranno già a luglio una caffetteria e il bistrot Luminist per una pausa in una cornice più informale.