Torino: il Caffè San Carlo riparte dai Costardi Bros, con Intesa Sanpaolo

di Dissapore 26 Aprile 2022

Lo storico Caffè San Carlo di Torino riapre, e lo fa alla grande con i fratelli Costardi, chiamati da Intesa Sanpaolo a gestire l’area ristorazione del proprio museo torinese. Si tratta delle Gallerie d’Italia, progetto culturale della banca: a Torino il museo è in in piazza San Carlo. Contemporaneamente Intesa ha annunciato che nella nuova sede di Napoli in via Toledo ci sarà Giuseppe Iannotti. L’apertura della parte di ristorazione, a completamento dell’offerta culturale, è prevista per l’autunno 2022, mentre i due musei apriranno al pubblico il 17 maggio a Torino e il 21 maggio a Napoli.

A Torino saranno protagonisti gli chef Costardi Bros, i fratelli piemontesi maestri del risotto, già proprietari del ristorante Christian & Manuel a Vercelli: in linea con lo spirito del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo e con l’identità dei nuovi musei, l’offerta ristorativa avrà radici territoriali ma con la ricerca di originalità, di sperimentazione, di esplorazione di nuovi linguaggi. Le proposte gastronomiche saranno adatte a un pubblico eterogeneo e pensate per accompagnare il visitatore dei musei durante tutto l’arco della giornata, con un forte rimando alla tradizione locale reinterpretata dagli chef appositamente per le Gallerie d’Italia.

A Torino, lo spazio ristorativo delle nuove Gallerie d’Italia si svilupperà nell’area dello storico Caffè San Carlo, punto di riferimento cittadino, con 120 coperti tra interno ed esterno. La caffetteria e bistrot ‘Caffè San Carlo’ è da sempre un punto di riferimento del salotto buono di Torino: dopo il primo lockdown aveva chiuso, annunciando però sviluppi stellari per il futuro. Sviluppandosi con dehors interni ed esterni, con affaccio diretto in Piazza San Carlo e nel chiostro interno del museo all’aperto, il Caffè San Carlo sarà lo spazio ideale per vivere il cuore della città in tutti i momenti della giornata così come il ristorante fine dining che sarà aperto anch’esso sette giorni su sette.