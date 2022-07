Napoli, ispezione a sorpresa in una macelleria: sequestrati 35 chili di carne, uova e vino

di Luca Venturino 19 Luglio 2022

Carni rosse e bianche, diverse centinaia di uova e addirittura del vino – sia bianco che rosso. Ci stiamo riferendo a quanto sequestrato dagli agenti del corpo dei Carabinieri Forestali in una nota macelleria situata nel comune di Nola, nella città metropolitana di Napoli: negli ultimi giorni, infatti, i militari in questione sono stati impegnati in una serie di controlli nell’ambito della filiera agroalimentare volti a tutelare la salute del consumatore. L’ispezione a cui facciamo riferendo, avvenuta nella macelleria di cui sopra, è infatti da intendersi come parte di questa più ampia serie di operazioni di controllo – e gli agenti delle forze dell’ordine hanno pertanto preso in esame soprattutto gli aspetti legati al contesto igienico e sanitario.

I Carabinieri hanno dunque rinvenuto una serie di prodotti alimentari del tutto privi delle indicazioni riguardanti la loro tracciabilità e provenienti – informazioni che, a rigor di legge, devono essere obbligatoriamente conservate. Gli alimenti in questione sono pertanto stati giudicati come “formalmente invendibili” dagli agenti delle forze dell’ordine, che hanno per l’appunto proceduto con il sequestro di 35 chilogrammi complessivi di prodotti tra carne, uova, vino e anche numerosi prodotti da forno. Al titolare dell’attività commerciale, invece, è stata elevata una sanzione amministrativa dall’importo di 1500 euro.