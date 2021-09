Napoli: la Stazione Centrale inaugura una Food Hall

Alla Stazione Centrale di Napoli verrà inaugurata una Food Hall di 4mila mq, nuovo punto di ristoro per i viaggiatori.

di Manuela 14 Settembre 2021

Spostiamoci a Napoli perché qui alla Stazione Centrale verrà inaugurata una nuova Food Hall: 4mila mq in cui i viaggiatori potranno riposarsi e ristorarsi.

L’inaugurazione si terrà giovedì 16 settembre alla presenza di Alberto Baldan, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail e dei vertici di istituzioni regionali e locali.

Dopo i discorsi e il classico taglio del nastro, ecco che dalle ore 14 questa nuova area food sarà aperta anche al pubblico. Si sa già che la nuova Food Hall della Stazione Centrale di Napoli di Piazza Garibaldi occuperà un’area di 4mila metri quadrati. Si affaccerà sui binari e sull’atrio storico ed è stata studiata per fungere da punto di ristoro sia per i viaggiatori che per i cittadini.

Tutto questo è stato reso possibile grazie a un intervento di restyling che ha permesso di recuperare e convertire spazi non utilizzati, valorizzando fra l’altro anche importanti elementi architettonici.

Inoltre è stato creato anche un nuovo collegamento fra stazione e città, recuperando anche parte di Corso Novara.

