Napoli, l’Innovative dedica un cocktail a Diego Armando Maradona: si chiama D10S

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

Napoli è una città che vive in maniera particolarmente intensa la sua storia calcistica: a decenni di distanza il nome di Diego Armando Maradona viene ancora pronunciato con riverenza quasi religiosa, tanto che l’iconico stadio cittadino è stato ribattezzato con il nome del campione argentino in seguito alla sua scomparsa. Da oggi, tuttavia, lo spirito del grande numero 10 torna a vivere anche in forma di cocktail: gin blu di curaçao, sciroppo di falernum, succo di limone e liquore al cocco sono gli ingredienti del D10S, drink dedicato al calciatore in occasione della sua data di nascita, nato dalla collaborazione tra Giuseppe Scicchitano, patron di Innovative, e il bartender Rocco De Angelis.

Il D10S sarà per di più affiancato da altre otto proposte, tutte ideate ad hoc per il locale in via Foria 184: segnaliamo il Donna Assunta, dedicato alla mamma di Giuseppe, che unisce broockman’s gin e tonica pink, oppure O Munaciell e via Foria con rum kraken, rum bianco, succo di lime, sciroppo di falernum, purea al passion fruit e estratto d’ananas.

“Abbiamo deciso di riscattarci, di credere in primis nella nostra terra e poi noi stessi” spiegano Schiccitano e De Angelis nel sottolineare come, di fatto, la loro collaborazione abbia trovato terreno fertile nella voglia di sfatare uno dei luoghi comuni sui ragazzi del Sud, senza speranza, senza futuro e senza spazio. “E con un lavoro umile, come quello del barista o del ristoratore, abbiamo creato un qualcosa di bello, da vedere, da raccontare, e speriamo che tanti coetanei ci vogliano seguire e imitare”.