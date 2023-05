Napoli: Liquori Borbone celebra lo Scudetto con due edizioni limitate

di Luca Venturino 5 Maggio 2023

La festa è appena cominciata, a Napoli così come anche nel resto d’Italia e in buona parte del mondo: la formazione partenopea è appena riuscita a vincere il suo terzo Scudetto della storia dominando buona parte del campionato di Serie A. A unirsi ai festeggiamenti, tuttavia, non ci sono solamente calciatori e tifosi azzurri, ma anche marchi con sede nel capoluogo campano: è il caso, ad esempio, della Pasta Garofalo, così sicura della vittoria finale del Napoli che ha annunciato la creazione di un nuovo formato celebrativo prima ancora della conquista matematica del titolo (attirandosi, ci piace immaginare, le occhiate da parte dei tifosi più scaramantici); e più recentemente di Mercanti di Spirits, distributore nazionale nel settore del Food & Beverage, che ha presentato due etichette di Liquori Borbone in edizione limitata.

Liquori Borbone e le etichette per lo Scudetto del Napoli

Liquori Borbone è di fatto una collezione esclusiva di tipici liquori italiani che ha la sua base operativa ad appena una manciata di passi dal centro di Napoli – comprensibile, dunque, che proprio come la sopracitata Pasta Garofalo abbia intravisto nella vittoria dello Scudetto un’occasione per unirsi ai festeggiamenti e contemporaneamente presentare un prodotto – tributo unico nel suo genere.

Stando a quanto lasciato trapelare le due etichette dedicate allo Scudetto del Napoli saranno in edizione limitata ad appena 1926 bottiglie – un numero che, nel caso in cui ve lo steste chiedendo, riprende l’anno della fondazione de facto dell’Associazione Calcio Napoli.

In etichetta non mancano, naturalmente, i numerosi rimandi alla vittoria della formazione partenopea: spicca soprattutto il tricolore, decorato con il numero tre (si tratta, come accennato, del terzo scudetto complessivo dopo i due, storici, conquistati da Maradona), e la dicitura in lettere dorate “Campione d’Italia 2022/2023“. È importante notare, per di più, che tutte le etichette saranno poi numerate a mano e applicate agli astucci dedicati.

Due prodotti differenti, dicevamo – un Amaro e un Limoncello, con quest’ultimo che si configura immediatamente come più “tifoso”: l’etichetta e la capsula sono interamente azzurre, come la maglia del Napoli, e la pubblicità è accompagnata da un più che eloquente “Magnateve ‘o limone” – un chiaro invito alle frange meno sportive delle tifoserie avversarie insoddisfatte dallo Scudetto partenopeo.

Ma la festa non finisce qui: oltre alle due etichette in edizione limitata ci sono anche due cocktail pensati da Pasquale Gazzillo, Brand Ambassador di Mercanti di Spirits:

Ho un Sogno nel Cuore

4cl Amaro Borbone Campione d’Italia 2022/23

3cl Bitter Borbone Pigmento Rosso

4 cl Ron Relicario Superior

Peel di Arancia

Napoli Torna Campione