Napoli, lite davanti al McDonald’s: 14enne viene accoltellato

di Luca Venturino 8 Marzo 2022

Una lite scoppiata davanti all’ingresso del McDonald’s di piazza Madonna dell’arco, a Napoli, rischia di trasformarsi in tragedia per un ragazzo di 14 anni. In seguito a un’accesa discussione con un suo coetaneo, infatti, l’adolescente ha rimediato una coltellata alla gamba sinistra.

Il tutto è avvenuto intorno alle ore 20:30 di ieri lunedì 7 marzo. Alla vista del sangue alcuni dei presenti hanno contattato quanto prima il 118, che giunto in loco ha portato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale CTO, dove i medici hanno giudicato la ferita non pericolosa e guaribile in una decina di giorni. Nel frattempo, gli agenti del nucleo di carabinieri locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e individuare l’aggressore: come anticipato, al momento la pista più battuta è quella della lite tra coetanei sfociata in un episodio di violenza.