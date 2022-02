Napoli, lotta alla mala movida: locali chiusi entro le 2?

Napoli sta pensando di contrastare la mala movida facendo chiudere i locali in anticipo, alle due o anche all'una di notte.

di Manuela 4 Febbraio 2022

Si vola a Napoli perché qui si sta pensando di lottare contro la mala movida a suon di locali chiusi entro le 2. O entro l’1 di notte. Insomma: chiusi in anticipo, ma ancora non si sa bene quando.

Che è un po’ quanto sta succedendo anche a Roma, fra l’altro.

Ad annunciare la proposta è stato Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli. Secondo il primo cittadino, l’orientamento dell’amministrazione comunale per disciplinare la movida selvaggia è quello di ridurre l’orario di apertura dei locali. Per questo motivo si sta valutando un’orario compreso fra l’una e le due di note.

Il tutto dovrà poi essere discusso in Prefettura: l’ordinanza del Comune, infatti, dovrà essere realizzata di concerto con il Prefetto e con le forze dell’ordine prima di poter diventare operativa nel corso dei prossimi giorni.

Il sindaco ha dichiarato di essere preoccupato dai fenomeni di violenza che coinvolgono ragazzini molto giovani e ha sottolineato che in alcune zone della città, ogni singolo fine settimana, vengono svolti interventi congiunti della polizia municipale e delle forze dell’ordine per tenere sotto controllo anche il fenomeno dello spaccio.

In aggiunta, poi, pare che ci sia anche un ritorno delle faide della Camorra, cosa che sta destando non poche preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza della città.