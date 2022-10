Napoli, mangiano gli spinaci, ma si intossicano con la mandragora: 10 persone ricoverate

A Napoli già 10 persone sono finite in ospedale intossicate dopo aver mangiato della velenosa mandragora mescolata con gli spinaci.

di Manuela 7 Ottobre 2022

A Napoli sale il numero delle vittime a causa di un’intossicazione da mandragora. Diverse persone sono finite ricoverate in ospedale dopo aver mangiato degli spinaci fra i quali era mescolata della velenosa mandragora.

Secondo quanto riferito dall’Asl Napoli 2 Nord, al momento gli intossicati sarebbero 10. Queste persone fanno parte di tre nuclei famigliari diversi. Ricoverati presso l’ospedale Santa Maria Delle Grazie a causa di questa intossicazione alimentare, una delle vittime si trova in prognosi riservata.

Intanto i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli stanno indagando sulla faccenda. Al momento hanno scoperto che la verdura velenosa, contenente mandragora, è stata comprata in diversi negozi della zona di Quarto e Monte di Procida.

I sintomi lamentati dai pazienti sono disturbi gastrointestinali di diversa gravità e allucinazioni. L’ipotesi è che la mandragora si sarebbe confusa in mezzo agli spinaci e alle biete.

L’Asl intanto ha diramato un’allerta per tutti gli altri ospedali della zona, in modo da tenere sotto controllo l’arrivo di altri eventuali casi. Nel mentre, tecnici della prevenzione stanno effettuando dei controlli insieme ai Nas e ai Carabinieri di Pozzuoli in modo da provvedere al ritiro della verdura sospetta a scopo precauzionale, onde evitare ulteriori ricoveri.

Finora tutta quella che è stata sequestrata è verdura sfusa: pare che non ci si siano state segnalazioni di problemi con la verdura confezionata. Mentre le indagini procedono, gli inquirenti hanno escluso che lo scambio sia accaduto al mercato nero. Quello che è più probabile è che all’inizio della filiera ci sia stato un errore al mercato all’ingrosso visto che il prodotto incriminato è stato comprato da diversi negozi.

