Napoli, nascondevano la droga tra dei gamberi marci: tre arresti

di Luca Venturino 26 Giugno 2022

Un furgoncino parcheggiato in strada con gamberi e droga, una stanza di hotel in cui condurre gli affari. No, non ci stiamo riferendo a un improbabile remake di Paura e Delirio a Las Vegas, ma a quanto accaduto nella giornata di ieri, sabato 25 giugno, in un albergo di via del Cenacolo, a Somma Vesusviana, in provincia di Napoli. Stando a quanto scoperto e ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine coinvolti nel caso, infatti, tre persone – di cui una con precedenti di Polizia – avevano deciso di incontrarsi in una stanza dell’hotel in questione per discutere di vendita di droga all’ingrosso; un’ipotesi scaturita dal ritrovamento di circa 200 grammi di hashish e circa 35 mila euro in mazzette durante un’ispezione nella camera sopracitata.

Ma andiamo con ordine. Il controllo delle forze dell’ordine è scattato proprio a causa della registrazione nella struttura ricettiva, effettuata dal pregiudicato di cui sopra: i poliziotti sono entrati nella camera d’albergo per effettuare un semplice accertamento di routine, ma hanno sorpreso le tre persone con diverse decine di grammi di hashish e un piccolo tesoretto in contatti – decisamente troppi soldi per essere il pagamento degli appena 200 grammi lì presenti. Le ispezioni delle forze dell’ordine si sono così estese al furgone parcheggiato in strada da colui che aveva effettuato la prenotazione: al suo interno, gli agenti hanno trovato, in una cella frigorifera, numerosi scatoloni in polistirolo contenti dei crostacei scaduti, il cui odore serviva in realtà a mascherare quello di altri diciassette panetti di hashish. In totale gli agenti hanno trovato 1,8 chili di stupefacenti nascosti tra i gamberetti andati a male, e infine arrestato i tre accusandoli di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.