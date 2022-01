Napoli, nei locali della movida occupazione abusiva e niente Green Pass

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

Tre giorni di controlli serrati per i locali di Napoli nel territorio della movida, finiti nel mirino delle ispezioni dei poliziotti del commissariato locale, aiutati dai militari dell’Arma dei carabinieri e dai finanzieri del Comando provinciale: sono state complessivamente identificate 652 persone ed emesse numerosi verbali circa occupazioni abusive, parcheggiatori illegali, diffusione di musica senza autorizzazione e mancati controlli del Green Pass.

Più specificatamente, la polizia ha sequestrato una porzione di area demaniale al Borgo Marinari occupata abusivamente dalla tettoia di un ristorante; mentre nel Vomero sono stati elevati ventiquattro verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza autorizzazione. Cinquanta, invece, i veicoli rimossi con i carri gru; e quattro i verbali elevati per mancato controllo della certificazione verde e per il mancato uso della mascherina nei locali.