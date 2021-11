Napoli, nei ristoranti e pizzerie senza il Green Pass: multe per dipendenti e clienti

di Luca Venturino 29 Novembre 2021

Serata di controlli straordinari nel quartiere Vomero, uno dei cuori della movida di Napoli, grazie all’azione coordinata dei militari dell’Arma dei Carabinieri, dei finanzieri del Comando Provinciale e gli agenti della Polizia Locali, coadiuvati dal supporto dell’ASL Napoli 1: nel corso degli accertamenti sono state identificate 233 persone alle quali è stato verificato il Green Pass e sono stati controllati 27 esercizi commerciali tra ristoranti, pizzerie e centri scommesse.

Nel corso delle ispezioni le forze dell’ordine hanno sanzionato sia clienti che dipendenti di diverse attività ristorazione perché sprovvisti (o, in alcuni casi, in possesso di una versioni non valide) di certificazione verde. I titolari, inoltre, sono andati incontro a contravvenzioni per il mancato controllo del Pass. Numerose anche le segnalazioni di carenze igienico-sanitarie, che hanno portato a multe per un bar in via Ruoppolo, un pub e una friggitoria in via Cimarosa e una paninoteca take away in via Cilea; oltre a una sanzione a un titolare di un panificio dovuta all’assenza di documenti sulla tracciabilità alimentare. In questo caso sono stati sequestrati anche 250 kg di rosticceria.

Infine, ad alcuni degli esercizi commerciali controllati sono state imposte un totale di 44 prescrizioni e irrogate 3 diffide legate a gravi carenze in ambito igienico-sanitario, che hanno elevato sanzioni per più di 13 mila euro.