Se non indossi la mascherina, il pane lo paghi 5 euro. Un’iniziativa che sa di provocazione, dettata però dalla necessità di mantenere alta la guardia contro la pandemia in territorio – Napoli – non ancora particolarmente colpito ma dove nelle ultime settimane i numeri dei contagi sono cresciuti.

L’idea è del fornaio Mario Franzese di Palma Campania, provincia di Napoli, che ha deciso di far pagare ai clienti che entrano nel suo negozio senza indossare la mascherina un prezzo maggiorato, di ben 20 volte. Un singolo pane non costerà quindi 0,25 euro, bensì 5 euro.

Senza considerare che in Campania il presidente Vincenzo De Luca ha emanato una nuovo ordinanza che prevede 1000 euro di multa per chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi e la chiusura degli esercizi commerciali dove dipendenti o clienti non hanno la mascherina.

Per mettere in guardia i suoi clienti, il titolare del panificio “Le Delizie del Forno” ha esposto fuori dal suo negozio un cartello piuttosto chiaro ed eloquente (vedi immagine).