Napoli, per tre anni niente nuovi ristoranti, pizzerie e bar nel centro storico

Per i prossimi tre anni non sarà possibile aprire nuovi ristoranti, pizzerie o bar nel centro storico Unesco di Napoli.

di Luca Venturino 28 Luglio 2023

Nel centro storico Unesco di Napoli non si potranno più aprire nuovi ristoranti, fast food, pizzetterie, bar, friggitorie, rosticcerie e chi più ne ha più ne metta – o almeno, non per i prossimi tre anni, fino al 2026. A deciderlo è il piano di tutela emesso dalla giunta del sindaco partenopeo Gaetano Manfredi che, in accordo con le autorità regionali della Campagna e della Soprintendenza, ha come obiettivo la difesa delle “attività storiche e le botteghe artigiane” del capoluogo campano. Un divieto “di protezione”, in altre parole, che andrà a coinvolgere ampie aree – denominate, in un flashback ai tempi del Covid, “zona rossa” – del centro storico.

Stop ai nuovi ristoranti e bar nel centro storico di Napoli: tutti i dettagli

I nostri lettori più attenti saranno stati rapidi nel tracciare il parallelo con quanto, da poco più di un anno a questa parte, sta di fatto accadendo qualche chilometro più a nord, nel centro storico di Roma: anche qui le autorità cittadine si sono trovate a dover varare divieti per tamponare l’apertura di nuove attività di stampo alimentare, come gelaterie o pizzerie, al fine di garantire la vivibilità dei quartieri e tutelare il patrimonio storico e artistico di questo prezioso angolo cittadino. Divieti che, inevitabilmente, hanno portato a proteste e polemiche.

Ma torniamo a noi, a Napoli e al suo centro storico. La cosiddetta zona rossa, ossia dove non sarà più consentito aprire nuove attività di “somministrazione di alimenti e bevande, nonché di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari” andrà a coinvolgere il centro antico, da via Toledo a piazza del Carmine, i Quartieri Spagnoli, Chiaia e Vomero, oltre alla strada dei presepiai di via San Gregorio Armeno – un’area che complessivamente si estende per una superficie di 1,2 chilometri.

Stando a quanto lasciato trapelare il divieto entrerà ufficialmente in vigore tra una manciata di giorni, quando i polverosi ingranaggi della burocrazia avranno terminato il loro lavoro: l’ultimo tassello mancante, a onore del vero, è l’entrata in vigore della deliberazione della Regione Campania. È bene notare, per di più, che il divieto in questione non andrà a riguardare esclusivamente l’apertura di nuovi ristoranti, bar e via dicendo per i prossimi tre anni; ma allo stesso tempo non consentirà alle attività già esistenti di ampliarsi.

L’obiettivo, come già anticipato, è quello di “salvaguardare il Centro Storico in qualità di Sito Unesco e quindi, in particolare, le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Nel contempo, si punta a tutelare le attività tradizionali e la qualità di vita dei residenti. La misura è stata decisa d’intesa con la Regione Campania e in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli“.