Napoli, pizza personalizzata a Piotr Zielinski: “Resta a casa. A te ci pensiamo noi”

In attesa della ripresa degli allenamenti, che per i calciatori del Napoli dovrebbe essere tra venerdì 8 e lunedì 11 maggio, il centrocampista Piotr Zielinski ha ricevuto un messaggio scritto sopra il cartone di una pizza ordinata qualche giorno fa: “Zielinski resta a casa. A te ci pensiamo noi”.

La pizzeria dove il calciatore del Napoli ha chiesto il servizio a domicilio ha voluto evidentemente mandare i suoi omaggi, sottolineando l’importanza di non uscire di casa se non per i motivi consentiti dall’ultimo decreto del governo.

Il cartone di pizza personalizzato per Zielinski è diventato ben presto virale sui social, visto che il pizzaiolo ha voluto condividere il messaggio per il calciatore con i suoi follower. Ieri ha fatto parlare di sé un altro calciatore del Napoli, Faouzi Ghoulam, che ha distribuito il cibo agli immigrati.

Ricordiamo che a Napoli – così come nel resto della Campania – le pizzerie hanno potuto offrire il servizio a domicilio più tardi rispetto alle altre zone d’Italia per via di una ordinanza del presidente della Regione Campania De Luca, che ha dato poi l’ok con una seconda ordinanza.