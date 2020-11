Napoli: pizzeria Dal Presidente regala scarpe Lidl a chi ordina più pizze

Tutti pazzi per le scarpe da ginnastica della Lidl, e così la celebre pizzeria Dal Presidente a Napoli ne approfitta, e ne regala un paio al miglior cliente.

L’iniziativa di marketing, in effetti, è intelligente: le scarpe gialle e blu della catena di discount sono inspiegabilmente diventate un oggetto del desiderio per collezionisti del genere, e vale la pena trarne vantaggio, soprattutto in un momento in cui ristoranti e pizzerie non se la passano granché bene.

Così ha fatto Massimo di Caprio, titolare della pizzeria Dal Presidente in via dei Tribunali, che ha deciso di mettere in palio per il suo miglior cliente proprio un paio di ambitissime scarpe da ginnastica da discount. Le sneakers Lidl andranno infatti in premio a chi farà il maggior ordinativo di pizze per la pizzeria Dal presidente nella giornata di sabato 28 novembre. Certo, con i divieti di assembramenti e ritrovi anche a casa non si tratterà di grandi numeri, a meno che la smania di avere le scarpe del momento non si traduca nella disponibilità a un’overdose di pizza.

“In un periodo drammatico per la ristorazione, ho immaginato un incentivo a chi sceglie di acquistare da noi”, ha detto Massimo Di Caprio lanciando l’iniziativa. Il vincitore delle ormai famose scarpe da collezione verrà poi annuciato in via ufficiale sulla pagina Facebook della pizzeria.

[Fonte: Napoli Sera]