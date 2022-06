Napoli, rapina al pub: il video finisce sui social

di Luca Venturino 21 Giugno 2022

Una manciata di secondi, pochi minuti al massimo, e di quanto è successo non è rimasto che l’eco. Ci spostiamo a Napoli, in un pub situato nel quartiere di Pianura, nella periferia occidentale del capoluogo campano: qui, un uomo col volto nascosto da un casco integrale è entrato di corsa nel locale e ha puntato un’arma da fuoco contro due dipendenti, un uomo e una donna, che erano rimasti impietriti dietro al bancone.

Intimoriti dalle richieste del rapinatore, i due hanno prima svuotato il registratore di cassa e poi gettato le banconote sul balcone, allontanandosi dalla canna della pistola. Il malintenzionato, continuando a puntare l’arma da fuoco contro i due lavoratori, ha così fatto man bassa dell’incasso e poi è scappato di gran carriera. Il tutto è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza installate nel locale in questione: il filmato è stato poi pubblicato sui social media, dove di fatto ha raccolto numerosissime visualizzazioni ed è anche arrivato all’attenzione del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che lo ha commentato.

“L’ennesima tragedia è dietro l’angolo” ha spiegato Borrelli. “Gente che se ne va in giro armata, seminando terrore e panico. Derubano la gente che lavora, non esitano a puntare armi contro gente perbene o anche bambini, come accadde durante la rapina alla pizzeria ‘Un posto al sole’ a Casavatore. Nessuno è più al sicuro, in nessun momento. Prefetto e Questore devono studiare un piano strategico per fermare questa ondata di criminalità e violenza ed il Ministro Lamorgese deve trasformare in fatti concreti le promesse fatte. Ad oggi non si percepisce alcun miglioramento sulla sicurezza sul territorio nonostante innumerevoli annunci di maggiore videosorveglianza e più uomini delle forze dell’ordine per strada”.