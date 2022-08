Napoli: ristorante cerca i clienti che hanno dimenticato sul tavolo una busta con 750 euro

di Manuela 4 Agosto 2022

C’è chi cerca disperatamente Susan, c’è chi cerca l’Arca dell’Alleanza. E poi c’è chi cerca quei clienti distratti che si sono scordati sul tavolo del locale una busta con 750 euro. È questo l’appello di un ristorante di Napoli che sta facendo il giro del web.

Tutto è successo nella pizzeria Leazza di Napoli, nei Quartieri Spagnoli. Qui alcuni clienti hanno mangiato una pizza, ma poi si sono dimenticati sul tavolo una busta contenente ben 750 euro. Il proprietario del ristorante sta ora cercando di rintracciarli: sui social ha pubblicato un frame dei video della videocamera di sorveglianza sperando che qualcuno riconosca gli sbadati avventori e li avvisi, in modo da potergli restituire i soldi.

Anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale, ha pubblicato l’appello del proprietario della pizzeria. I due turisti smemorati ancora non sono stati ritrovati.

Queste le parole del ristoratore: “Sono il proprietario della Pizzeria Laezza in via speranzella 125 (Quartieri Spagnoli) L’altra mattina intorno alle 12 2 turisti hanno perso una busta con dei soldi, 750 €, e volevo restituire il danaro. Secondo me stanno su una nave crociera, sono stato anche al porto dalla polizia portuale e ho spiegato il tutto. Se potesse aiutarmi a rintracciarli, sarebbe una cosa bella per la nostra città”.

Chissà se i due ignari turisti riusciranno mai a recuperare i soldi perduti?