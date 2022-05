Napoli, ruba la pistola a un vigilante e spara contro i clienti del bar: quattro feriti

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

Attimi di follia al Nirvana Spritz di via Rossellini, Napoli: un uomo di 37 anni, già ben noto alle forze dell’ordine per aver assassinato il suocero nel 2006 (delitto per cui venne originariamente condannato a 14 anni e 4 mesi), ha infatti rubato la pistola a un vigilante e poi aperto il fuoco contro un gruppetto di giovani seduti al bar in questione. Molti dei clienti del locale hanno cercato riparo dagli spari all’interno del bagno, e lo stesso titolare si è buttato a terra dietro il bancone per protezione. I ragazzi di cui sopra, tuttavia, non hanno avuto modo di reagire o nascondersi e hanno tutti riportato alcune ferite.

Nello specifico uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è già stato operato e messo in osservazione, mentre altri due suoi compagni (di 22 a 20 anni rispettivamente) sono stati dichiarati fuori pericolo del personale sanitario. Un altro loro amico, l’ultimo del gruppetto, rimane tuttavia in gravi condizioni: i medici hanno deciso di tenerlo in coma farmacologico, ma si trova attualmente in pericolo di vita. La speranza è che le sue condizioni migliorino nelle prossime ore.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno rinvenuto sei bossoli sul luogo della sparatoria, e sono tuttora al lavoro per comprendere l’esatta dinamica dei fatti: al momento sono riusciti a ricostruire al fatto che l’arma da fuoco usata dal 37 enne era stata sottratta a una guardia giurata con l’utilizzo di un coltello. L’uomo è stato poi fermato dai Carabinieri locali intorno alle 6:30 del mattino, e ora dovrà rispondere alle accuse di tentato omicidio plurimo, rapina aggravata e porto e detenzione d’arma.