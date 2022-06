Napoli, ruba un tavolino dal bar ma non si accorge dei Carabinieri a due passi

di Luca Venturino 6 Giugno 2022

L’idea di poter abbellire il proprio dehors (o magari il proprio salotto, chi lo sa) con un tavolino di alluminio da bar era così intrigante da far passare in secondo piano qualsiasi altra cosa – compresa la consapevolezza dei propri dintorni. Potremmo riassumere così quanto è capitato nella giornata di ieri, domenica 5 giugno, sul molo Beverello di Napoli: qui, infatti, un uomo di 54 anni residente nel quartiere dei Colli Aminei è stato pizzicato dagli agenti delle forze dell’ordine proprio mentre tentava di portare via un tavolino di un locale.

Il nostro Arsenio Lupin, come abbiamo accennato, era così preso dal suo operare da non accorgersi dei Carabinieri appostati lì vicino, intervenuti prima ancora che potesse allontanarsi con la refurtiva. Il ladruncolo, a quel punto, non ha potuto fare altro che arrendersi: ora dovrà affrontare una denuncia per tentato furto aggravato.

Va detto che non si tratta del primo (tentativo) di furto nella zona in questione: nelle settimane precedenti, infatti, i proprietari dei locali disseminati lungo il porto hanno più volte contattato le forze dell’ordine per lamentare la presenza di ladruncoli che facevano man bassa di tavolini e altro equipaggiamento. I Carabinieri, dunque, hanno disposto l’appostamento di alcuni agenti lungo le banchine: agenti che, come vi abbiamo appena raccontato, non hanno dovuto attendere molto per entrare in azione.