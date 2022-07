Napoli, si accanisce contro i volontari che distribuiscono i pacchi alimentari: intervengono i Carabinieri

di Luca Venturino 6 Luglio 2022

Voleva a tutti i costi il pacco alimentare – e non uno qualunque, ma quello di tipologia e qualità che avrebbe scelto lui. Ci stiamo riferendo a quanto è accaduto nel comune di Trecase, ad appena una manciata di chilometri da Napoli: qui, infatti, un uomo di 43 anni è stato colto da una crisi di rabbia che lo ha portato a insultare i volontari impegnati a distribuire i pacchi alimentari nella sede della Protezione Civile, e perfino a sfogare la propria furia con calci e pugni ad alcune delle insegne esterne alla struttura in questione.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine sulla base della testimonianza dei presenti, il nome del nostro protagonista – già noto, di fatto, ai militari locali – non era inserito all’interno dell’elenco dei beneficiari dei pacchi alimentari, ma questo non l’ha fermato da presentarsi comunque al momento della distribuzione. Una volta giunto al cospetto di una delle volontarie, l’uomo ha preso a pretendere che gli fossero consegnati alimenti a sufficienza – e non, come abbiamo anticipato in apertura, alimenti qualsiasi, ma della tipologia e della qualità che avrebbe deciso lui. L’operatrice, chiaramente, gli ha negato questa sua richiesta, e il 43enne è andato in escandescenze lasciandosi andare a insulti verso i volontari e danneggiando le insegne dell’edificio. I Carabinieri di Trecase, giunti sul posto, hanno semplicemente accerchiato il nostro protagonista, che di fatto non ha opposto resistenza – un’improvvisa docilità che però non è bastata a evitare la denuncia.