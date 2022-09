Napoli, si siede a pescare in una buca stradale nel quartiere Vomero: la foto diventa virale

Ruben D'Agostino, noto artista partenopeo, si è seduto a pescare in una buca stradale nel cuore del Vomero, in centro a Napoli.

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Chissà che abbocca nel cuore del quartiere Vomero… Come dite? Il Vomero non si affaccia sul mare? E che problema c’è: infiliamo l’amo in una buca e vediamo che succede – sia mai che magari porta direttamente in acqua. Ci stiamo riferendo all’ultima trovata dell’artista partenopeo Ruben D’Agostino, certamente non nuovo a questo genere di esibizioni che uniscono un’ironia pungente a una sottile polemica civile: D’Agostino, infatti, ha pensato bene di piazzare una tradizionale sedia pieghevole da pescatore nel cuore del quartiere Vomero, uno dei più iconici di Napoli, e di passare qualche ora lì seduto con una canna da pesca abbassata in una grossa voragine nella strada.

Il gesto di D’Agostino, ovviamente, non è passato inosservato – anche perché, per la sua particolare esibizione, l’artista ha scelto via Vaccaro, situata ad appena una manciata di passi dalla centralissima via Luca Giordano. Il tutto, per di più, è stato prontamente immortalato dallo stesso Ruben che ha poi condiviso lo scatto sul proprio profilo Facebook personale. La foto, come potrete certamente immaginare, è rapidamente diventata virale.

“Che fai a pranzo?” ha scritto Ruben D’Agostino nella didascalia che accompagna il post in questione. “Mah…ti dirò, vado a fare una pescatina a via Vaccaro….mi rilassa…”.