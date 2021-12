Napoli, sparano a uno chef fuori dal ristorante, si salva per il cellulare in tasca

di Luca Venturino 9 Dicembre 2021

Salvato dal proprio cellulare, che ha fatto da scudo intercettando un proiettile che poteva essere fatale: no, non è un plot twist di un film di Steven Seagal, ma la storia di un giovane chef di un noto ristorante di Castellammare di Stabia, vicino Napoli, ferito per l’appunto da alcuni colpi di pistola esplosi in seguito a una lite.

Lo chef, un 37enne originario di Gragnano, aveva da poco finito di lavorare e si era fermato in bar per concedersi un caffè, ma pare che prima di entrare nel locale avesse litigato con alcuni ragazzini lì presenti. Qualche spinta, uno schiaffo a uno dei giovani, ma nulla di eccessivamente serio, finché qualcuno non ha tirato fuori una pistola e ha cominciato a fare fuoco. L’uomo è rimasto colpito al polpaccio e al malleolo ma il terzo proiettile è stato per l’appunto intercettato dal cellulare, che gli ha protetto l’inguine.

Portato d’urgenza all’ospedale San Leonardo verso le ore due, lo chef è tutt’ora fuori pericolo grazie alle cure dei medici, mentre sulla vicenda stanno indagando sia Polizia che Carabinieri.