Napoli, tavoli esterni abusivi in via Mezzocannone: scatta il sequestro

I controlli degli agenti delle forze dell'ordine hanno portato a numerosi sequestri e sanzioni in via Mezzocannone, a Napoli.

di Luca Venturino 24 Gennaio 2022

Tavoli, posti a sedere, ombrelloni, pedane e ringhiere, tutto sistemato da numerosi esercizi commerciali a occupare (abusivamente) la sede stradale: è il caso di via Mezzocannone, a Napoli. Un’installazione che ha attirato le attenzioni della polizia municipale locale, che in seguito a numerosi controlli ha ricorso a sanzioni e sequestri.

A onor del vero va sottolineato che alcuni titolari delle attività in questione furono già sanzionati per l’occupazione del suolo pubblico ma, visto il perdurare della violazione, gli agenti delle forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro penale dell’area per tre imprenditori del posto, mentre per altri due è stata prodotta informativa all’autorità giudiziaria per invasione di suolo pubblico. Un ristoratore, inoltre, è stato deferito anche per danneggiamento, poiché la sua pedana era stata fissata alla strada con fori nella pavimentazione.

Controlli anche sul lungomare, nella aree di Chiaia, nel centro storico e nel quartiere Vomero, dove 56 ispezioni complessive ad attività operanti nel settore della ristorazione hanno portato a 33 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancata differenziazione dei rifiuti e, in alcuni casi, per la diffusione di musica senza le autorizzazioni necessarie.