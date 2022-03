Napoli: tre pizzerie colpite da tre sparatorie nella stessa notte

di Luca Venturino 21 Marzo 2022

Colpi di pistola che esplodono nella notte di Frattamaggiore, Napoli. Il bersaglio? Tre pizzerie differenti, situate in corso Durante, corso Vittorio Emanuele e via Vittoria. Fortunatamente i proiettili non hanno ferito nessuno: i proprietari dei tre locali in questione hanno colto l’amara sorpresa al mattino successivo, quando, recandosi al lavoro, hanno trovato le vetrate e le saracinesche delle pizzerie danneggiate.

pistol

Gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e attivato immediatamente le indagini: i primi riscontri sono emersi dopo aver analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, in cui i malviventi apparivano a bordo di una Fiat Panda. La stessa vettura è stata poi trovata completamente carbonizzata nella zona di Arzano. Non è chiaro, al momento, se i colpi possono essere ricondotti a un’azione intimidatoria nei confronti dei proprietari delle tre pizzerie, o se si tratta di una rappresaglia.