Napoli valuta la chiusura (anche l’asporto) di bar e ristoranti il 24 dicembre

Mentre si attende l’arrivo di un nuovo Dpcm ad hoc per le festività natalizie, che probabilmente darà un’ ulteriore stretta alle attuali norme anti-Covid, a Napoli il Comune valuta la possibilità di chiudere totalmente bar e ristoranti il 24 dicembre.

Chiusura totale, quindi, anche l’asporto non sarà consentito per evitare assembramenti nei locali. Una iniziativa in linea con quella del governo centrale.

Ieri pomeriggio, inoltre, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, valuta misure più forti per le festività natalizie.

Previsti quindi maggiori controlli con l’incremento fino a 1.300 unità di vigilanza per la città di Napoli e la provincia. Maggiori controlli in aree più a rischio come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, ma anche sui mezzi di trasporto pubblici e privati.

Fonte: anteprima24