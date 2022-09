Napoli, vende alcolici a un ragazzino di 15anni: chiuso un bar di via Banchi Nuovi

Un bar in via Banchi Nuovi, a Napoli, dovrà rimanere chiuso per 7 giorni per aver venduto degli alcolici ad alcuni minorenni.

di Luca Venturino 8 Settembre 2022

Un bar situato lungo via Banchi Nuovi, a Napoli, dovrà rimanere chiuso per i prossimi sette giorni dopo essere stato “pizzicato” a vendere alcolici ad alcuni clienti minorenni. A onor del vero, per risalire alla data effettiva del misfatto occorre fare un breve viaggio nel tempo: nella serata dello scorso 26 marzo, infatti, alcuni agenti del corpo di Polizia locale impegnati nelle normali attività di pattuglia nelle aree limitrofe si erano imbattuti in un ragazzino di 15 anni che stava bevendo una birra. Il giovane, una volta fermato e interrogato dai militari, ha raccontato loro di averla acquistata in un bar vicino: a questo punto gli agenti si sono semplicemente diretti nel locale indicato e, al suo interno, hanno potuto accertare che il figlio del titolare aveva effettivamente bevuto l’alcolico al ragazzino senza richiederne il documento d’identità – una negligenza resa ancora più grave dai chiari caratteri somatici di quest’ultimo, che ne evidenziavano inequivocabilmente la minore età.

Il figlio del titolare si è così trovato a con una denuncia per somministrazione di bevande alcooliche a minori con tanto di relativa segnalazione al Questore di Napoli, che ha poi – come già anticipato – ritenuto necessario disporre la sospensione dell’attività di esercizio per una intera settimana. Importante notare, tuttavia, che al caso di marzo occorre sommare il fatto che già nel mese precedente, a febbraio, gli agenti del Commissariato Decumani avevano sanzionato amministrativamente l’uomo per aver venduto bevande alcoliche a minorenni con più di 16 anni.