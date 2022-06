Napoli, vieta al paziente di mangiare la pizza in ospedale: infermiere aggredito

di Manuela 30 Giugno 2022

Succede a Napoli: un infermiere vieta a un paziente, fra l’altro positivo al Covid-19, di mangiarsi una pizza mentre si trovava nella corsia del Pronto Soccorso dell’ospedale. Il risultato potete immaginarlo: il paziente ha aggredito il povero infermiere.

Tutto è successo ieri notte nell’ospedale dei Pellegrini, in pieno centro di Napoli. A dire il vero i Carabinieri stanno ancora indagando sulla faccenda, passando al vaglio le dichiarazioni fornite dalla vittima e dagli altri testimoni.

Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe scattata per un motivo alquanto futile. In pratica il paziente si era fatto portare una pizza con consegna a domicilio mentre si trovava nella corsia del Pronto Soccorso e pretendeva di mangiarla lì. Così un infermiere gli ha fatto notare che era vietato, ma a questo punto il paziente si è infuriato.

Prima ha iniziato a insultare l’infermiere, poi lo ha aggredito mettendogli le mani al collo. Nel frattempo qualcuno dello staff medico ha telefonato ai Carabinieri e subito è intervenuta una pattuglia della Compagnia Centro.

Per ora si sa che l’infermiere ha portato ferite lievi, ma dovrà sottoporsi anche al test per il Covid visto che il paziente era appena risultato positivo e potrebbe aver contagiato anche la vittima.

Nel frattempo l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha dichiarato che sono insufficienti (quando non assenti) le misure di prevenzione nei confronti delle aggressioni al personale sanitario a Napoli. Per questo motivo chiedono che sindacati e prefettura intervengano perché negli ospedali non si vedano più scene di follia del genere. E terminano sostenendo che non è concepibile che un paziente Covid positivo entri al Pronto Soccorso e si comporti come fosse a casa sua, arrivando addirittura a mangiarsi una pizza in corsia.