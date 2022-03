Napoli: volevano festeggiare la Festa della Donna al ristorante, ma finisce in rissa

di Luca Venturino 9 Marzo 2022

Doveva essere una giornata di tranquilla celebrazione della Festa della Donna al ristorante La Lanterna di Villaricca, vicino Napoli, ma un incidente di percorso (al momento ancora sconosciuto) ha fatto scattare una rissa furibonda, sedata solamente dall’intervento dei Carabinieri di Marano. Al loro intervento, gli agenti si sono trovati davanti a lanci di bottiglie, spintoni e persino alcune persone colte da malori, stramazzate sulle sedie del locale.

Il tutto è stato documentato con alcuni video che, come potete immaginare, sono diventati virali sui social media. Come accennato, le forze dell’ordine sono tuttora al lavoro per comprendere appieno l’incidente scatenante (l’opzione più accreditata al momento è una semplice lite tra clienti, poi evidentemente finita in escandescenze); e nel frattempo il ristorante ha preferito prendere le distanze: “Purtroppo quello che è accaduto non è derivato in alcun modo da noi” si legge in un messaggio pubblicato dal locale sui social. “Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos. Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile”.

Situazione che, per inciso, ha provocato anche alcuni danni alla struttura stessa: “Anche noi ci troviamo oggi a dover riaprire con una struttura che risente dei danni provocati ieri e fare il possibile per risolvere tutto al più presto. In questo momento anche noi ci sentiamo vittime di quanto accaduto poiché non era gestibile da parte nostra. Vi ringraziamo per la comprensione e vi invitiamo a non rivolgere a noi le lamentele”.