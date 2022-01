Napoli, vuole un gelato ma non ha il Green Pass: 88enne tira fuori una pistola

Un 88enne si era recato in un McDonald's a Napoli per un gelato, e ha reagito sfoderando una pistola quando gli è stato negato l'accesso.

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

Si era recato al McDonald’s con l’intenzione di godersi un gelato, ma quando l’ingresso gli è stato vietato per la mancanza di Green Pass non ci ha più visto e ha tirato fuori una pistola per minacciare un vigilante: è la vicenda di un 88enne di Casoria, in provincia di Napoli.

Evidentemente il gelato del McDonald’s dev’essere davvero incredibile, perché l’anziano ha cominciato a pretendere di entrare puntando l’arma alle guardie del locale. Dopo qualche attimo di tensione, tuttavia, ha cambiato idea ed è scappato per barricarsi in casa (che si sia ricordato di avere già una vaschetta in frigo?), dove le forze dell’ordine locale lo hanno raggiunto.

I militari, contattati immediatamente dal vigilante minacciato, hanno dovuto sfondare la porta per entrare: una volta entrati all’interno hanno sequestrato una pistola scacciacani in metallo con 11 colpi nel caricatore. L’uomo, invece, è stato denunciato alle autorità locali per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.