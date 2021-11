Natale 2021: il 41% degli italiani comprerà il pranzo e la cena online

di Manuela 9 Novembre 2021

Gli italiani non hanno dubbi: il pranzo e la cena di questo Natale 2021 vanno comprati online. O almeno: è il 41% degli italiani a pensarla così, in un sondaggio realizzato da PayPal.

Secondo il 41% degli italiani le vendite alimentari in rete sono la scelta più facile per poter organizzare la cena della Vigilia di Natale e il pranzo di Natale vero e proprio.

Nel sondaggio Food & Grocery commissionato da PayPal, il 90% degli intervistati ha comprato cibo online nel corso del 2021. Nell’83% dei casi si è optato per la consegna a domicilio: questa modalità consente all’80% degli intervistati di scegliere “prodotti sostenibili e rispettosi dell’ambiente”, mentre il 64% ritiene che questa metodica gli permetta di poter ottenere una varietà maggiore di alimenti biologici.

Tuttavia non tutti gli intervistati trovano facile comprare online generi alimentari. L’89% degli intervistati non gradisce comprare il cibo in rete per un fattore emotivo (preferiscono vedere dal vivo il cibo prima di acquistarlo) e per paura di un calo della qualità (il 78% teme che i prodotti non siano freschi).

Il 73% degli intervistati, poi, tende a fare un unico ordine per cercare di diminuire i costi di consegna, mentre il 43% ritiene che sia un sistema molto comodo: in tal modo non devo fare acquisti in posti affollati. Inoltre il 68% degli italiani ritiene che questo sistema aiuti a risparmiare tempo.

Maria Teresa Minotti, direttore di PayPal Italia, ha spiegato che questo modello di acquisto ibrido (negozi fisici e online) permette ai consumatori di trovare più facilmente prodotti che soddisfino i loro valori di sostenibilità, alimenti biologici o cibo di proenienza locale.