Natale 2021, Massimo Galli: “Distanziarsi a tavola e non usare le stesse posate e bicchieri”

Anche l'infettivologo Massimo Galli ha voluto dare i suoi consigli per questo Natale 2021: meglio distanziarsi a tavola e non usare le stesse posate e bicchieri.

di Manuela 6 Dicembre 2021

Dopo i consigli natalizi dell’immunologo Sergio Abrignani, che sconsiglia pranzi e cene con non vaccinati, tocca ora ai consigli dell’infettivologo Massimo Galli: in questo Natale 2021 meglio distanziarsi a tavola e non usare le stesse posate e bicchieri.

Con un sentito ringraziamento da parte di tutti coloro che sono stanchi di beccarsi il gomito del vicino nel piatto e di tutti gli schizzinosi del mondo, ecco che Massimo Galli, durante un’intervista al Mattino, ha fornito le sue indicazioni su come trascorrere pranzi e cene natalizie.

Galli invita tutti alla prudenza: in famiglia a Natale bisognerà stare molto attenti. Soprattutto quando si incontrano bambini piccoli e in età scolare, ecco che nei nonni, più fragili anche se vaccinati, aumenta il rischio di contagio.

L’infettivologo ricorda, poi, che esiste sempre una quota di vaccinati che, per qualche motivo, non rispondono bene al vaccino e che rischiano quando il virus circola di più, soprattutto a causa di chi non si vaccina.

Per questo motivo Galli ricorda a tutti alcuni, semplici consigli:

usare le mascherine finché si può

distanziarsi a tavola

non usare le stesse posate e gli stessi bicchieri

arieggiare le stanze

evitare di abbracciarsi

controllare coi tamponi anche chi sembra avere semplicemente un raffreddore

E no, non dice di non uscire durante le ore più calde della giornata, ma solo perché adesso c’è un freddo polare. Galli ricorda poi a tutti che siamo ancora in piena pandemia e che bisogna mantenere alta la guardia anche se siamo vaccinati.