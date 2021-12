Natale, la spesa a tavola per ogni famiglia sale del 38%

Un'indagine condotta da Coldiretti/Ixe' ha sottolineato un aumento della spesa per la tavola in occasione dei pranzi e delle cene di Natale.

di Luca Venturino 17 Dicembre 2021

Dopo il Natale 2020, dove il rosso delle zone portava in secondo piano quello della veste di Babbo Natale, le famiglie italiane riacquistano un po’ di ottimismo e tornano a spendere per riempire la propria tavola in occasione delle festività, con un aumento della spesa del 38% rispetto all’anno scorso.

A sottolineare questo trend è un indagine redatta da Coldiretti/Ixe’, che sottolinea per l’appunto una media di 113 euro a famiglia per la spesa alimentare natalizia. Non si può ignorare, tuttavia, che la crisi innescata dall’imperversare della pandemia si fa ancora sentire sulle finanze degli italiani, con il 9% degli intervistati che non spenderanno più di 30 euro per il pranzo di Natale, mentre il 18% si fermerà tra i 30 e i 50 e il 20% resterà tra i 50 e i 100. A livello territoriale troviamo invece che i più spendaccioni (o i meno disposti a rinunciare al Pranzo di Natale con la P maiuscola) sono gli italiani del Sud, con una media di 129 euro a famiglia, con i residenti del Nord Ovest e del Centro che seguono poco dopo con una spesa rispettiva di 116 e 115 euro. Più modeste le isole, dove si spenderanno circa 109 euro, mentre i più parsimoniosi sono i cittadini del Nord Est, con una media di 92 euro per famiglia. Va sottolineato, inoltre, che il 95% degli intervistati ha dichiarato che acquisterà soprattutto prodotti Made in Italy, vuoi perché sono più buoni (o almeno lo sono per il 59%) o, in maniera più pragmatica, per sostenere l’economia nazionale (36%).

LA SPESA PER IL PRANZO DI NATALE DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Spesa a famiglia % sulle famiglie meno di 30 euro 9% tra 30 e 50 euro 18% tra 50 e 100 euro 28% tra 100 e 200 euro 32% tra 200 e 300 euro 6% oltre 300 euro 3% preferisco non rispondere 4% Media spesa 113 euro

Fonte: indagine Coldiretti/Ixe’