Nazionale Italiana Cuochi: tutto pronto per la finale del Global Chef Challenge

La Nazionale Italiana Cuochi è pronta a scendere in campo per la finale del Global Chef Challenge, in programma ad Abu Dhabi dal 30 maggio.

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

La Nazionale Italiana Cuochi è pronta a scendere in campo per affrontare la finale del Global Chef Challenge, in programma in quel di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, da lunedì 30 maggio fino al 2 giugno. Nel corso dell’evento i migliori chef dei cinque continenti si affronteranno ai fornelli brandendo mestoli, padelle e ricette in una sfida che richiederà il miglior connubio di creatività, lavoro di squadra e perizia sul lavoro. L’obiettivo? Valorizzare la propria cultura gastronomica declinando il mito della tradizione locale con invenzioni e trovate innovative.

La squadra azzurra, capitanata dal General Manager Gianluca Tomasi, è composta da Pierluca Ardito, Angelo Biscotti, Marco Tomasi, Tommaso Capitani Bonseri, Giorgia Ceccato, Luigi D’Antonio, Antonio Dell’Oro e Luca Bna; e nel corso della sua presentazione presso la sede di Cast Alimenti, a Brescia, non ha nascosto la propria ambizione: “Andiamo per vincere!”. L’appuntamento con la finale è certamente sentito, addirittura acuito dall’assenza dovuta all’emergenza Covid – tempo extra che gli Azzurri hanno impiegato per allenarsi e limare le proprie abilità in cucina.

“Siamo pronti a partire per questa grande sfida” ha commentato il General Manager Gianluca Tomasi. ” Sono stati due anni molto intensi di duri allenamento, sono fiero del lavoro fatto da tutti i ragazzi perché hanno dimostrato grande dedizione e attaccamento alla maglia che rappresenta la nostra nazione. Siamo pronti e andremo a vincere”.