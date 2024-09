Negli Usa il dibattito sugli immigrati che mangiano i gatti è tutt’altro che chiuso

Lo spettacolo, se così vogliamo definirlo, è ormai di qualche giorno fa; ma la sua coda è lunga. Nel caso in cui abbiate passato gli ultimi giorni sotto una roccia (beati voi!), vi facciamo un breve riassunto: il palcoscenico è quello a stelle e strisce, il contesto quello del più recente Presidential Debate. I protagonisti Donald Trump e Kamala Harris. Il primo prende a sostenere che gli immigrati stiano mangiando i gatti, cani e altri animali domestici degli Americani. La seconda ride.

David Muir, uno dei conduttori del dibattito, prende la parola – terminato l’intervento dell’ex Presidente, è chiaro – per sottolineare come, a oggi, la notizia sia da considerarsi falsa. Ma il colpo è partito, e il mondo intero l’ha udito. Il dibattito, com’è ormai di consueto, si sposta nelle praterie dei social, con protagonisti anche inaspettati. Più o meno.

Vale la pena sottolineare che, per quanto sia stato Trump a sparare il colpo, la munizione non appartiene alla sua bandoliera; ma piuttosto a quella del suo vice, J. D. Vance, che ha passato gli ultimi giorni ad alimentare le fiamme della discordia. Come accennato il palcoscenico scelto non è più quello ordinato del Presidential Debate, ma la sfavillante e caotica vetrina dei social.

“Kama Harris e i suoi apparatčik dovrebbero vergognarsi” ha scritto Vance condividendo un filmato che, secondo la sua personalissima lettura, mostrerebbe alcuni individui cuocere dei gatti su di una griglia. Il video in questione era originariamente stato pubblicato da un secondo utente, Christopher Rufo, anch’egli convinto che gli animali in questione siano di fatto gatti. Il popolo internettiano non è d’accordo. Non tutto, almeno.

Kamala Harris and her media apparatchiks should be ashamed of themselves.

Another "debunked" story that turned out to have merit. https://t.co/dOyh9oTXhb

— JD Vance (@JDVance) September 14, 2024