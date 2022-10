Negroni sbagliato: la pronuncia di Emma D’Arcy fa impazzire internet

di Luca Venturino 13 Ottobre 2022

Il popolo internettiano ragiona da sempre seguendo prima l’emozione e poi la logica: non dovrebbe sorprendere, dunque, che i casi di ascesa di attori o altre celebrità siano fondamentalmente sempre accompagnate da folle che si strappano le vesti dopo ogni reel di Instagram o clip su TikTok. È un po’ come l’acclamazione di un lord medievale – solo, al posto, di trombe squillanti, abbiamo dei like e dei commenti su Twitter. Ecco, a proposito di lord medievali: l’ultimo caso di isteria collettiva internettiana riguarda Emma D’Arcy, di recente finita sotto la luce dei riflettori per aver interpretato Rhaenyra Targaryen in “House of the Dragon”, e la sua pronuncia di Negroni sbagliato.

“Qual è la tua bevanda preferita?” le ha chiesto Olivia Cooke durante una sessione di intervista congiunta in cui entrambe le attrici hanno risposto a una serie di domande personali e relative allo spettacolo. La risposta ormai l’avete intuita: “Un negroni… sbagliato… con dentro il prosecco”. Bam, 10 milioni di visualizzazioni su TikTok. A onore del vero la pronuncia di D’Arcy è effettivamente vellutata, suadente – facile comprendere come quelle poche parole abbiano apparentemente acceso una furia di cotte infuocata come la fiamma del drago di Rhaenyra, Syrax.

“Ho bisogno che Emma dia voce a un audiolibro, faccia un podcast, qualsiasi cosa ci faccia sentire la loro voce per ore”, ha commentato un utente di TikTok. “‘Un negroni… sbagliato… con dentro il prosecco’ mi fa venire voglia di guardare House of the Dragon e non ho mai visto un episodio di GoT”, ha detto un altro commentatore, questa volta su Twitter. Non farlo, caro mio – finirà malissimo.