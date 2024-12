Nei dieci piatti più ordinati a domicilio nel 2024 non c’è neanche una pizza

È sempre interessante dare un’occhiata all’annuale “Deliveroo 100”, l’equivalente mangereccio dello Spotify Wrapped, con cui l’onnipresente piattaforma internazionale di delivery offre un punto di vista sulle abitudini e mode alimentari più in voga attraverso l’enorme mole di dati che transita dai loro server. Quest’anno più che mai una rappresentazione del potere dell’hype e dei social, con una barretta di cioccolato ad accaparrarsi la prima posizione, in una top 10 in cui -e non è la prima volta- il cosiddetto cibo più amato del mondo, la pizza, non appare in nessuna forma, con l’Italia rappresentata invece dal poké.

Tavoletta social

Chi è riuscito nell’impresa di rendere una tavoletta di cioccolato il cibo più ordinato del mondo sono le menti dietro a Fix Dessert Chocolatier, produttori dall’indiscutibile maestria social, che definiscono le loro creazioni “virali” prima che buone. Sul giudizio gastronomico dei prodotti non possiamo esprimerci, visto che i cioccolati di Fix sono disponibili solo a Dubai e negli Emirati Arabi, ed esclusivamente tramite Deliveroo: i misteriosi cioccolatieri virali non hanno infatti nessun tipo di negozio, né fisico né online. La specialità della casa sono tavolette ripiene dai gusti decisamente foodporn, come il brownie alla Nutella o pasta fillo con crema alla vaniglia, caramello e burro d’arachidi. Ma la best seller è “Cannot Get Knafeh of It”, ripiena, appunto di knafeh, croccanti fili di pasta kataifi con pistacchio (a proposito di cibi social) e tahina.

Deliveroo in Italia

Nella classifica mondiale del delivery ad assicurarci un terzo posto è Poké House di Milano, con l’opzione “crea la tua poké”, battuta da Wingstop, catena specializzata in ali di pollo, con il best seller “8 pieces boneless”. Per vedere la prima pizza bisogna uscire dalla top 10, senza comunque approdare in Italia, bensì a Glasgow, in Scozia, con la Pepperoni Pizza. La nostra pizzeria più alta in classifica è Berberé, che con la sua margherita si ferma in 54esima posizione, ottava nella classifica italiana dominata, oltre ovviamente da Poké House, dal Gran Crispy McBacon e da “crea la tua piadina” de La Piadineria, con l’Antico Vinaio appena fuori dal podio.

Le tendenze 2024

È la stessa multinazionale del delivery ad ammettere la sempre maggiore influenza dei trend social nelle scelte alimentari, e i cibi virali rappresentano ormai il 40% del mercato. Gli stessi trionfatori di Fix hanno accumulato qualcosa come 90 milioni di visualizzazioni su TikTok, facendone il primo dolce di sempre a vincere questa classifica, che esiste da otto anni. In mezzo a tante scelte modaiole, le tradizioni tengono duro, con un 30% degli ordini globali, e con qualche fenomeno locale come la zuppa di noodle di TamJai Yunnan Mixian a Hong Kong, o le“Saucisse au Couteau purée, jus réduit” di Bouillon Service a Parigi.