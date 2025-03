Nel kit di sopravvivenza europeo, la commissaria mette la puttanesca

Nei materiali consigliati dall'UE per resistere alle crisi non possono mancare conserve e scatolette: la commissaria Hadja Lahbib si prepara con una puttanesca.

Il video in cui Hadja Lahbib, commissaria all’Uguaglianza e alla Gestione delle crisi dell’Unione Europea, presenta il kit di sopravvivenza pensato da Bruxelles per aiutare la popolazione a resistere alle prime ore di un’ipotetica crisi, strapperebbe anche qualche risata, se non si pensasse alle disgrazie che lo hanno reso necessario, dandogli un’inquietante aura distopica e grottesca.

Con ammiccamenti alla telecamera, battute e anche qualche blooper, Lahbib illustra tra l’ironia generale gli articoli indispensabili per ogni buon cittadino europeo in caso di attacco da parte di paesi invasori, calamità naturali, pandemie, apocalisse zombi, schianto di meteorite o qualunque evenienza possa far retrocedere di qualche decennio -se non secolo- il progresso della civiltà.

Cosa c’è nella mia borsa

Il format selezionato è quello di “What’s in my bag”, diffuso su YouTube e i social in cui attori, rockstar e celebrità varie si raccontano snocciolando il contenuto delle loro borse di Vuitton e Balenciaga, da cui emergono saggi di letteratura, plettri, orologi d’epoca e qualsiasi cosa possa servire a farli apparire più interessanti.

Nella borse per le emergenze della segretaria non possono mancare dei documenti, debitamente protetti in una cartellina impermeabile, qualsiasi cosa che generi luce, torce, fiammiferi, accendini. E poi un coltellino multiuso, acqua, medicine, dei contanti (perché durante una crisi “cash is king”), caricabatterie e powerbank e, ovviamente, qualcosa da mangiare.

Dalla borsa della segretaria emergono barrette e scatolette ma, proprio durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, Lahbib dimostra una certa lungimiranza gastronomica: io ho una strategia di stoccaggio molto, molto mirata a casa: faccio la pasta alla puttanesca. Ho pasta, pomodoro, capperi, olive… e’ una bellissima ricetta”.

Cari gastrofregni all’ascolto, è il vostro momento: quale migliore occasione di un evento alla “The Last of Us” per dimostrare che la vostra collezione di preziosissimi vasetti ha finalmente un senso: il vostro archivio di conserve spagnole e portoghesi vi salveranno dall’estinzione, e mentre gli altri si scanneranno per l’ultimo Mars voi sarete in un angolo a godere di mejillones en escabeche, o pescherete dal vostro enciclopedico scaffale di noodles asiatici un corroborante ramyeon coreano giustamente piccantino.

Non è più nerdismo. Lo chiede la Preparedness Union Strategy, secondo cui questo kit dovrebbe essere preparato in modo che possa durare almeno 72 ore: cominciamo a caricare gli scaffali.