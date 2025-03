Nella nuova collezione Moët & Chandon con Pharrell Williams c’è una bottiglia da 30 mila euro

Moët & Chandon presenta la sua nuova collezione in collaborazione con Pharrell Williams, in cui non si è badato a spese.

Moët & Chandon, storica maison di champagne fondata nel 1743, presenta in questi giorni la collaborazione con Pharrell Williams, musicista da 13 Grammy Awards, due nomination agli Oscar e una sfilza di collaborazioni stellari, da Justin Timberlake a Kanye West (quando ancora si faceva chiamare così).

Dall’unione dei due è nata una serie limitata di bottiglie “vestite” dal celebre autore e produttore discografico, già direttore Creativo per l’abbigliamento maschile per Louis Vuitton, anch’esso brand del gruppo LVMH, per le grandi occasioni. Nello specifico per i compleanni, vera fonte di ispirazione per la collezione.

Le bottiglie firmate Pharrell Williams

L’artista ha fatto i compiti a casa, spulciando negli archivi della maison, e ha ritrovato un vecchio design del 1892 in cui le bottiglie erano decorate con un fiocco: questo, insieme al nome “Pharrell” scritto in bollicine, caratterizzano l’estetica di questa collezione, così composta:

La Limited Edition : Brut Impérial (oro, blu e rosso) e Nectar Impérial Rosé (bianco)

La scatola e il collo dello Champagne più emblematico di Moët & Chandon, il Brut Impérial, si vestono d’oro, blu notte e rosso intenso, e anche di bianco per il Nectar Impérial Rosé. Il sigillo reale rosso, inoltre, diventa un monogramma perlato con le iniziali del cantante, PW, intrecciate e rotonde.

La Bow Capsule presenta un fiocco in tessuto oversize impreziosito da perline e realizzato dalle ricamatrici parigine dell’Atelier Baqué Molinié. Si può staccare per essere indossato come spilla. Per la Magnum Grand Vintage Collection 2003, di colore nero, lo Chef de Cave Benoît Gouez ha scelto un’annata speciale che ricorda il 30° compleanno di Pharrell.

Ne esistono solo 30 pezzi numerati, meticolosamente realizzati a mano in Francia. La superficie della bottiglia è rivestita da una cromatura a specchio, ottenuta con uno speciale processo industriale. Sopra questo strato, l’artista Astrid de Chaillé ha aggiunto una scritta a mano con 89 perle dipinte in rilievo, che creano un sofisticato effetto tridimensionale. A completare l’opera, il collo è avvolto da un fiocco-gioiello che ha richiesto 300 ore di lavoro manuale e 7.310 perline, realizzato dalla bottega di ricamo parigina Atelier Baqué Molinié.

I 30 Jewel Masterpiece numerati sono disponibili attraverso il servizio di vendite private Moët Hennessy, nella boutique di Epernay e in alcuni bar Moët & Chandon al prezzo di 30.000 euro. I clienti possono inoltre acquistare la collezione in edizione limitata nei negozi pop-up di Londra, Madrid, Dubai, Città del Messico, Corea e Giappone.