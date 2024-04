Nespresso lancia le capsule di polpa di carta

In occasione della Milano Design Week 2024, Nespresso ha annunciato l’arrivo in Italia della prima collezione di capsule a base di carta, del tutto compostabili. Il risultato è frutto di tre anni di ricerca, in cui l’azienda non ha mai smesso di dedicarsi al riciclo e allo smaltimento dei materiali usati. Queste particolari capsule sono certificate dall’ente internazionale TÜV Austria, dopo il lancio in Francia e Svizzera nel 2023.

Queste capsule di polpa di carta affiancheranno le “vecchie” ma sempre riciclabili capsule di alluminio, ampliando l’offerta sostenibile di Nespresso.

Come sono fatte le nuove capsule di carta

Una volta usate possono essere serenamente gettate dell’organico di casa propria: le capsule della nuova collezione Nespresso sono realizzate con l’82% di polpa di carta, con una pellicola biodegradabile spessa 0,1 mm a proteggere il caffè macinato all’interno (salvaguarda l’aromaticità e ne previene l’ossidazione). Saranno disponibili in sessanta store del brand, con cinque nuovi caffè.

Sul sito web aziendale leggiamo che le capsule sono progettate con “una struttura innovativa, progettata per salvaguardare ed esaltare i sapori e gli aromi unici di ogni caffè, dalle delicate note floreali delle nostre tostature leggere alle caratteristiche ricche e complesse delle nostre tostature più scure”. Thomas Reuter, Nespresso Italiana, ha dichiarato che “spingersi oltre i confini dell’esperienza del caffè è da sempre parte dalla missione di Nespresso. Da quando siamo diventati una B Corp e Società Benefit in Italia, siamo ancora più impegnati ad ampliare le possibilità di scelte sostenibili che offriamo“.

I caffè nella polpa di carta

Ogni miscela dei nuovi caffè della collezione compostabile è stata sviluppata con chicchi provenienti da Paesi d’Origine diversi, una tostatura diversa e tutti appartenenti al programma Nespresso AAA Sustainable Quality™, attivo da oltre 20 anni. Ci saranno: Ispirazione Aosta, Ispirazione Emilia, Ispirazione Sicilia, Decaffeinato e Peru Organic (certificato biologico).

Dal 16 al 21 aprile, la nuova collection sarà inserita in un’installazione interattiva situata in zona Brera, e firmata dallo studio di design Ossidiana, nel contesto della Milano Design Week.