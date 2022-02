Nestlé chiude il 2021 con un utile netto in crescita del 38%

di Luca Venturino 23 Febbraio 2022

Nestlé ha appena reso pubblici i risultati dell’intero anno fiscale 2021, e ci immaginiamo che nel farlo abbiano stappato una bottiglia per festeggiare: quello che per molte aziende è stato un anno di grandi incertezze, infatti, per la multinazionale svizzera ha portato una crescita organica del 7,5% e un utile netto attestato a 16,9 miliardi, equivalenti a una crescita su base annua del 38,2%.

Uno sviluppo che ha saputo crescere dal terreno fertile delle vendite al dettaglio, favorite anche dalla costante ripresa dei canali out-of-home; e che di fatto fa ben sperare in una scia di continuità positiva per il 2022: per il momento, le previsioni di Nestlé sono di una crescita organica delle vendite intorno al 5% e un margine operativo commerciale sottostante tra il 17,0% e il 17,5%.

“Nel 2021, l’intero team ha dimostrato una perseveranza e un’agilità esemplari in un contesto molto difficile” ha commentato Mark Schneider, CEO di Nestlé. “Abbiamo continuato ad investire nella sostenibilità migliorando il benessere dei nostri consumatori, aiutando l’ambiente e rafforzando le comunità agricole attori principali delle nostre catene di fornitura. Abbiamo continuato a creare valore per i nostri azionisti attraverso un’allocazione disciplinata del capitale, dividendi in costante aumento e significativi riacquisti di azioni”.