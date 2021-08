Nestlé cresce nell’ultimo semestre come mai in dieci anni

di Valentina Dirindin 1 Agosto 2021

Nestlé ha appena chiuso un semestre da record, con le migliori performace di crescita registrate negli ultimi dieci anni.

È quanto esposto dall’azienda nella presentazione dei risultati intermedi, che hanno evidenziato una crescita all’8,6% nel secondo trimestre del 2020 e del 7,7% nel primo trimestre di quest’anno. Le vendite complessive dei prodotti dell’azienda sono aumentate invece dell’1,5% anno su anno: a fronte di questi dati positivi la previsione per l’intero anno sulla crescita organica delle vendite è stata rivista al rialzo dalla società al 5-6% contro lo 3,6% di partenza.

Trainata soprattutto dalle vendite di caffè e di integratori, Nestlè ha giovato dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori durante i mesi di pandemia e di chiusure forzate.

Ma non è soltanto questo: come fa notare il Financial Times, infatti, la più grande azienda alimentare mondiale ha anche avvertito dell’impatto che l’aumento dei prezzi delle materie prime avrebbe avuto sui suoi profitti nei prossimi mesi, e ha rivisto al ribasso le sue indicazioni sui margini.

Mark Schneider, chief executive di Nestlé, ha spiegato che la “prestazione stellare” di Nestlé nell’anno appena trascorso ha messo l’azienda in grado di affrontare bene le difficoltà che ancora si incontreranno nei prossimi mesi. Ha anche aggiunto che, a suo parere, i cambiamenti di consumo causati dalla pandemia saranno duraturi e vantaggiosi per l’azienda.